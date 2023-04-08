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6 إصابات في إطلاق نار بأحد الشواطئ الأمريكية

أحمد علاء
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 12:57 م | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 12:57 م

قالت تقارير إعلامية إن ستة أشخاص بينهم مراهقون، أصيبوا في إطلاق نار على شاطئ في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

وذكرت الشرطة المحلية، أن ستة أشخاص يعتقد أن معظمهم من المراهقين أصيبوا في إطلاق نار على شاطئ في مدينة جزيرة بالمز في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، أكدت أن طلاب المدارس الثانوية كانوا يتغيبون عن المدرسة في هذا اليوم قبل بدء عطلة الربيع.

وأوضح أن بعض الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى محلي بينما ذهب آخرون بمفردهم، فيما قال مسئولون في المدينة إن جميع الإصابات لا تشكل خطرا على الحياة، كما نقلت وكالة سبوتنيك عن وسائل إعلام أمريكية (لم تسمها).

وعن الجناة، قال قائد الشرطة إن القوات اعتقلت عدة أشخاص وتواصل التحقيق، لافتا إلى عثورها على العديد من الأسلحة النارية من مكان الحادث، لكنه أشار إلى عدم إمكانية تحديد ما إذا كانت الأسلحة هي التي شاركت في إطلاق النار أم لا.


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