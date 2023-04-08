نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد دار الضيافة قبل استضافة المجلس الأعلى للجامعات

تلقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، تقريرا مقدم من الدكتور محمود عبدالعليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن الوضع الحالي لدار الضيافة ومدى احتياجاته من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.

يأتي ذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير وحداتها الخدمية، وتجديد وتطوير أداء العمل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، قبل استقبال جامعة أسيوط لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، الذي يعقد نهاية الشهر الجاري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

وتفقد الدكتور محمود عبدالعليم دار الضيافة، بحضور محمود فوزي المشرف على دار الضيافة؛ للوقوف على احتياجاته من أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الجامعة وما تضمه من وحدات خدمية متميزة، تمثل نقاط قوة داخل الجامعة ومصدر هام لموارد الجامعة الذاتية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه من المقرر أن يتم تطوير الكوادر البشرية القائمة بالعمل في دار الضيافة؛ لتحسين الآداء الإداري، وتدريبيهم في تخصصات العمل المختلفة، إلى جانب وضع خطة شاملة لصيانة الغرف التي يصل عددها إلى 64 غرفة و4 أجنحة، وتنفيذ ما تحتاجه من عمليات إحلال وتجديد ورفع لمستوى آثاث وتجهيزات الغرف.

كما تم تفقد المطعم الملحق بدار الضيافة، والذي يتسع استقباله لنحو ألف فرد، وهو ما سيشهد عملية تطوير لتحديث الخدمات المقدمة، ثم تابع البهو الخلفي لدار الضيافة، والذي يضم كافتريا مجهزة لتقديم الوجبات والمشروبات للمترددين عليها من داخل وخارج الجامعة.