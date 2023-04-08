أوكرانيا تخطط لاستئناف صادرات الطاقة إلى الغرب

بعد أشهر من إطلاق الصواريخ الروسية، تخطط أوكرانيا حاليا لاستئناف تصدير الكهرباء إلى الغرب.

وقال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هلوشينكو، في بيان، يوم الجمعة، إن شبكة الكهرباء الأوكرانية تعمل منذ ما يقرب من شهرين دون أي قيود على الاستهلاك، وبوجود احتياطي للطاقة.

وأضاف أن هذا من شأنه أن يولد موارد مالية إضافية لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة المدمرة والمتضررة، وقد تم الاتفاق على تصدير 400 ميجاوات كحد أقصى مع شبكة إمداد الطاقة الأوروبية، التي ارتبطت أوكرانيا بها بعد وقت قصير من بداية الحرب.

وأوضح أن الحجم الفعلي للتصدير سيعتمد على احتياجات المستهلكين الاوكرانيين، مشيرا إلى أن إمداد المستهلكين بالطاقة الكهربائية هو بلا شك أولوية.

ورغم الغزو الروسي قبل أكثر من 13 شهرا، واصلت أوكرانيا تصدير الكهرباء إلى مولدوفا السوفيتية السابقة المجاورة، وإلى الاتحاد الأوروبي من يونيو حتى بدء الهجمات الروسية المتعمدة على إمدادات الطاقة الأوكرانية في أكتوبر الماضي.