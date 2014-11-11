زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أن الضربات التي شنها سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال ضد حركة «حماس» في قطاع غزة، كانت قوية ومؤلمة، وردّ عما إذا كانت إسرائيل قد فقدت سلاح الردع.

وقال أدرعي، في مقابلة مع موقع "i24NEWS" العبري، إن حركة حماس تتحمل المسئولية في غزة كونها الجهة المسئولة عن القطاع.

وأضاف أن جيش الاحتلال يرى أن الجهة التي أطلقت الصواريخ من جنوب لبنان هي حماس ويحمّل الحكومة اللبنانية مسئولية ذلك.

وعن استدعاء قوات الاحتياط، أوضح أدرعي أن سلطات الاحتلال مستعدة لكل الاحتمالات، لذلك تعزز قواتها على الحدود الشمالية من جميع الوحدات القتالية، وفق قوله.

وتابع: «الأمر نفسه في الضفة الغربية من خلال تعزيز تواجد القوات على الطرقات إضافة إلى تعزيز سلاح الجو الإسرائيلي.. يجب علينا أن نكون مستعدين وفي حال فرض علينا تصعيد أو مواجهة سنتصدى لها».

وحول ما تداول بأن الضربات الإسرائيلية أمس في قطاع غزة وجنوب لبنان لم تكن بالقوة المطلوبة وأن إسرائيل فقدت قوة الردع أمام الفصائل الفلسطينية، أجاب: «إسرائيل شنت ضربات مكثفة ضد أهداف هامة ونوعية تابعة لحماس».

وتعرضت إسرائيل، يوم الخميس، لهجوم صاروخي مكثف، مصدره الأراضي اللبنانية، في حدث وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه «الأخطر» منذ حرب لبنان الثانية، وأعقب ذلك إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة، عقب شن قوات الاحتلال هجوما على القطاع.

وجاء هذا التصعيد، في أعقاب الانتهاكات التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين، بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، وحاولت طردهم بقوة السلاح.