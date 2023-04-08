تجديد حبس عطار قتل شقيقه في مطاي بالمنيا

قررت النيابة العامة بمركز مطاي، برئاسة المستشار محمد حماد، تحت إشراف المستشار المحامي العام لنيابات شمال المنيا، تجديد حبس "إسماعيل ع ا"، عطار ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شقيقه الأصغر "عبد الله" العطار 24 عاما، أثناء مشاجرة وقعت بينهم.

وكانت النيابة العامة، قد استمعت لباقي إخوته ولأسرته وللشهود العيان وللجيران، أثناء معاينة موقع الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول "عبد الله.ع.ا"، 24 عاما، ويعمل عطارا تاجر غلال، ومقيم بذات المدينة، جثة هامدة لمشرحة مستشفى مطاي العام، وشقيقه "رمضان" 20 عاما، مصابا بطعنات.

وبالمعاينة لموقع البلاغ، ومن التحريات الأولية التي أجراها المقدم محمد صلاح، رئيس مباحث مركز مطاي، تبين نشوب مشاجرة بين الأخوة الثلاث وتطورت بقيام "إسماعيل" بطعن شقيقه "عبد الله" بعد دخوله في نوبه عصبية والتي أقر بها في التحقيقات الأولية، أنه لم يدرك أن هذا التشاجر سيصل إلى هذا الحال.

وألقت مباحث القسم فورا القبض على المتهم، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثمان وتسليمه لأهليته بعد صدور تقرير مفتش صحة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وذكرت التحريات الأولية أن سبب الواقعه تشاجر أسري والسبب طفل، بعد أن عنفه عمه فاشتد التشابك بينهما.