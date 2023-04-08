«الشروق» تنشر أول صور لـ«صاحب فيديو الحمير» بعد إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه

تمكنت جريدة الشروق من الحصول على أول صور للمواطن طلعت هاشم المشهور إعلاميا بـ"صاحب فيديو لحوم الحمير"، بعد إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

وظهر طلعت هاشم في فيديو انتشر مؤخرا على "فيسبوك"، وهو يتحدث عن اضطرار بعض المحال لبيع لحوم الحيمر نظرا لغلاء الأسعار، مع الزعم بأنه ميمي بحة صاحب محلات "السمين" في السيدة زينب.

وقال هاشم لـ"الشروق" في أول تصريح له بعد إخلاء سبيله مساء الجمعة، بكفالة 10 آلاف جنيه، إن بحة ظلمه وأنه لم يشهر به من الأصل، معبرا: "أنا ماجبتش سيرته أصلا في الفيديو، وكلامه عني وتهديده بأنه مش هايسيبني هو اللي كبر الموضوع واتقبض عليا بعدها".

وأوضح هاشم أن الفيديو انتشر بعنوان خطأ، يقول إنه ميمي بحة بينما هو لم يذكر اسمه ولم يشهر به، معبرا: "بحة ركب الموجة وكبر الموضوع وأنا أصلا بريء من التشهير بيه".

وتابع هاشم لـ"الشروق" أن الاتهامات الموجهة له في القضية هي "نشر أخبار كاذبة وترويع المواطنين"، مؤكدا على أنه لايوجد قضية تشهير من الأساس لأن التحقيقات أثبتت أنه لم يتناول سيرة بحة سواء بالقول أو بالكتابة: "مفيش قضية تشهير أصلا ضدي لأني ماجبتش سيرة بحة ولم أقابل محاميه ولا مرة خلال التحقيقات".

وصرحت ياسمين طلعت هاشم، بأنه لولا مساندة الجيران لم يتمكنوا من دفع الكفالة "10 آلاف جنيه" لوالدها؛ نظرا للحالة المادية الضعيفة للأسرة.

وأردف هاشم قائلا: "الشاب اللي كان بيصورني أخد إخلاء سبيل بـ10 آلاف جنيه وكان معاه محامي، لكن أنا بناتي ماكنش معاهم فلوس يجيبوا لي محامي، فسلمت أمري لله لأني عارف أن قضيتي بيضاء عشان كنت بهزر ومش قصدي أنشر أخبار كاذبة عن بيع لحوم الحمير، لكن كنت مستغرب من مصدر سندوتشات اللحمة الكبدة اللي بـ5 جنيهات وماجبتش سيرة بحة".

واختتم هاشم حديثه لـ"الشروق"، قائلا إنه يرى أن القبض عليه كان بهدف المحاسبة وتأمينه من أي مخاطر بعد انتشار الفيديو بشكل كبير، معبرا: "القبض عليا كان جزء منه تأمين ليا خوفا من أن أي حد يأذيني، ووجدت تعاطف ومساندة مع قضيتي، وحُوكمت بعدل كبير في تحقيقات منصفة لأبعد الحدود منذ دخولي قسم المرج مرورا بالنيابة وحتى إخلاء سبيلي من قسم المرج بكفالة 10 آلاف جنيه".

* حقيقة الفيديو المنسوب لـ"بحة"

هذا العنوان المغلوط المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يقول "الحاج ميمي بحة صاحب محلات بحة للسمين في السيدة زينب"، لم ينشره هاشم من الأصل على الفيديو الأصلي الذي ظهر فيه عبر حسابه الشخصي على "تيك توك وفيسبوك" بلا عنوان.

ولم يتحدث هاشم في الفيديو المتداول عن مطعم بعينه، ولم يرِد في الفيديو اسم "بحة" من الأصل كما يزعم "ميمي بحة"، بل ظهر هاشم خلال الفيديو ساخرا بشكل عام من بعض بائعي وجبات اللحوم بدون ذكر أسماء أو عنوان للفيديو، خاصة العربات المتجولة لبيع اللحوم، موضحا أنهم يضطرون لبيع لحوم الحمير نظرا لغلاء أسعار اللحوم البلدي.

لكن ذلك لم يمنع ميمي بحة من تقديم بلاغ ضد طلعت هاشم صاحب الفيديو، زاعما أنه انتحل شخصيته، معبرا: "قدمت بلاغ ضد صاحب الفيديو في مباحث الإنترنت، وهستكمل كل الإجراءات الأخرى عشان يتحاسب لأنه سوء سمعتي، وأنا حتى ماعرفش هو مين ولا بيشتغل إيه".

* لماذا لجأ طلعت هاشم لتصوير الفيديو؟

أوضحت ياسمين طلعت هاشم، أنها مطلقة وتعيش في وضع مادي صعب للغاية مع طفليها ووالدها وأختها المطلقة أيضا بأطفالها، بالإضافة لشقيقيها الصغيرين، وأن والدها هو مصدر الرزق والدعم لهم، وأنه لجا لتسجيل فيديوهات "فكاهية" على "تيك توك" بغرض كسب المال ورفع مستوى الأسرة.

وتابعت: "إحنا وضعنا المادي صعب أوي، أنا مطلقة وأختي مطلقة ومعانا أطفالنا وعندنا طفلين أخوات، وبابا هو المتكفل بينا ومالهوش معاش ودلوقتي بيبيع توابل، في ناس قالوا له إن فيديوهات الفكاهة على تيك توك بتجيب فلوس كويسة، علشان كده قرر يعمل فيديوهات خفيفة لإنه أصلا كان شغال مهرج من 5 سنوات في مدينة الإنتاج الإعلامي، وظهر في مسلسل أيامنا وساعة عصاري، ومع ذلك ماجبش سيرة حد وكان باين أوي أنه بيهزر".

واستطردت: "إحنا مش أغنياء، البدلة اللي بابا لابسها كانت إهداء من عمتو ليه، هو غلبان جدا ومايعرفش في التكنولوجيا ومعاه تليفون صغير، وكان بينتظر أختي ترجع من الشغل علشان ينشر الفيديوهات من تليفونها والصفحة بقالها 4 أيام بس، وكان بيصور في محل موبيليا بتاع نجار صاحبه اتقبض عليه كمان".