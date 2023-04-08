القوات الأوكرانية تشن 9 هجمات على قوات روسية قرب دونيتسك

شن سلاح الجو، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تسع هجمات، استهدفت القوات الروسية ومجموعات من المعدات العسكرية التابعة لها، أمس الجمعة.

بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة هجومية روسية، طراز "سو-25" بالقرب من "مارينكا" بمنطقة "دونيتسك"، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم السبت.

جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في الساعة السادسة صباح اليوم السبت.

وجاء في التقرير "في اليوم السابق، شن سلاح الجو، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تسع ضربات ضد أفراد العدو ومجموعات من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى ذلك، دمر المدافعون لدينا طائرة هجومية روسية طراز (سو-25) بالقرب من مارينكا".

وأضاف التقرير أن "العدو فقد أيضا سبع طائرات مسيرة، وهى ثلاث طائرات من طراز (أورلان يو إيه في) وثلاث من طراز (لانست يو إيه في)، وطائرة من طراز (ميرلين يو إيه في)".

وتابع التقرير "استهدفت وحدات الصواريخ والمدفعية مركز قيادة للعدو ومجموعتين من القوى العاملة ودمرت مستودع ذخيرة".