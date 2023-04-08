انتهاء العمل بآخر قواعد كورونا في ألمانيا

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انتهى العمل بآخر القواعد الخاصة بارتداء كمامات للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا أمس السبت في ألمانيا، بعد نحو 3 أعوام من فرض تلك القواعد لمنع تفشي الفيروس.

وأصبح ارتداء كمامة غير إلزامي لزوار العيادات الطبية والمستشفيات ومرافق الرعاية.

وكان مجلس خبراء كورونا التابع للحكومة الألمانية عقد آخر اجتماعاته في ديوان المستشارية الأسبوع الماضي. وأعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، المنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، نهاية الجائحة في ألمانيا. وقال: "تغلبنا على الوباء في ألمانيا بنجاح وأيضاً بنتيجة جيدة

وأدى الفيروس إلى إصابة أكثر من 37 مليون إنسان بشكل موثق توفي منهم ما لا يقل عن 165 الفاً.

وكانت السلطات الصحية في ألمانيا قد خففت القواعد الخاصة بجائحة كورونا، والرامية إلى حماية المواطنين الأكثر عرضة للإصابة، على عدة مراحل.

وفي بداية مارس الماضي، أوقفت السلطات مطالبة زائري المستشفيات ودور التمريض بإظهار اختبار سلبي لفيروس كورونا.

وكانت السلطات الصحية قد ألغت قبل ذلك القواعد الإلزامية لارتداء الكمامات في المتاجر والحافلات والقطارت.