أمن الدقهلية يكثف جهوده لضبط سارقي 400 ألف جنيه بالإكراه من رجل وزوجته

تمكن 4 لصوص من سرقة مبلغ مالي قدره 400 ألف جنيه، من صاحب محل وزوجته بمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، وذلك خلال توجههم إلى البنك لإيداع المبلغ المالي؛ وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتورطين في الواقعة، فيما تكثف جهودها للوصول إلى باقي المتهمين.



وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير مباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من صاحب محل بقيام أربعة متهمين بسرقته بالإكراه هو وزوجته أثناء توجهه إلى أحد البنوك لإيداع مبلغ 400 ألف جنيه لصالح أحد الشركات التي يتعامل معها في الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد مقدم البلاغ في محضر الشرطة، أنه أثناء توجهه إلى البنك على طريق كفر الإصلاحات مركز بني عبيد، أوقفه 4 أشخاص وهددوه بالسلاح، وحصلوا على المبلغ وفروا هاربين.



وكلف مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية وضباط فرع البحث الجنائي ومباحث مركز شرطة بني عبيد، بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام.



وتمكن فريق البحث من تحديد أحد الأشخاص المتورطين في ارتكاب الحادث، بعد أن جرى تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة وإلقاء القبض على أحد المشاركين فيها، وتبين أنه مسجل خطر فيما يجري البحث عن باقي المتهمين بالواقعة، وتحديد أماكن اختبائهم وضبط المسروقات.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.