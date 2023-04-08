مدير مكتبة الإسكندرية يحاضر في مؤسسة العويس الثقافية

ألقى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أمس الجمعة، ندوة فكرية بعنوان "الحقل الديني.. حدوده.. خطاباته.. تناقضاته"، وذلك بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بدبي.

وأكدت مؤسسة العويس في إعلانها عن المحاضرة، أن الدكتور أحمد زايد أحد أبرز علماء الاجتماع المعاصرين، وقد أسس مدرسة مصرية عربية في علم الاجتماع تعني بفهم المشروع الحداثي ونقد الذات، وانشغل بتجديد الخطاب الديني وبقضايا الطبقة الوسطى من خلال تقديمه قراءة لمفهوم رأس المال الاجتماعي، كما قدم زايد عشرات المؤلفات المهمة، منها: "المواطنة: الهوية الوطنية والمسئولية الاجتماعية" عام 2018، و"استراتيجية مواجهة التطرف في مصر" عام 2017، و"صوت الإمام: الخطاب الديني من السياق إلى التلقي" عام 2017.

كما حصل الدكتور أحمد زايد على عدد من الجوائز المرموقة، منها جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2007، وجائزة جامعة القاهرة للتميز في العلوم الاجتماعية عام 2011، وجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية في حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية بالدورة 17.