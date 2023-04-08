شراكة جديدة بين CIB ومؤسسة التمويل الدولية لإدارة مخاطر المناخ

اعلن البنك التجارى الدولى (CIB) ــ أكبر بنك قطاع خاص فى مصر عن شراكة جديدة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لوضْع وتنفيذ إطار لإدارة مخاطر المناخ لتعزيز استراتيجية البنك الخاصة بالمناخ، من أجل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والامتثال للمعايير والأطر العالمية وتشريعات الجهات الرقابية بهدف دراسة وتحليل أثر المخاطر المناخية على محفظة البنك الائتمانية والاستثمارية.

نجح البنك فى إنشاء نظام لإدارة المخاطر البيئية والمجتمعية، وانضم إلى فريق العمل المعنى بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) فى عام 2020 لدمج إدارة المخاطر المناخية فى أنظمته واستراتيجياته.

وفى سياق التعاون بين CIB ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أصدر البنك أول سندات خضراء عن القطاع الخاص فى مصر عام 2021 بقيمة 100 مليون دولار نتج عنها 14 مشروعا معتمدا من مؤسسة التمويل الدولية فى القطاعات المختلفة.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى: «إن الشراكة الجديدة بين CIB ومؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفنى لإدارة مخاطر المناخ وتوفير التدريب وبناء القدرات تتسق بالفعل مع جهود الدولة لتحفيز العمل المناخى. كما أنها تبنى على الشراكة القائمة بالفعل حيث ساهمت مؤسسة التمويل الدولية فى تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص فى مصر بقيمة 100 مليون دولار لتمويل المشروعات المناخية والحد من الانبعاثات فى عام 2021».

تدعم الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية الألمانية (BMWK) هذا المشروع الذى يعد جزءا من برنامج مؤسسة التمويل الدولية لتمويل العمل المناخى بهدف التوسع فى تمويل القطاع الخاص فى القطاع المالى لمشروعات تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها، إلى جانب العمل على تقليل المخاطر المناخية. ويمثل التصدى لتغير المناخ أولوية لمجموعة البنك الدولى التى تلتزم بمواءمة جميع عملياتها التمويلية الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول السنة المالية 2025.

ومن جانبه، قال طلحة كريم ــ الرئيس التنفيذى لقطاع المخاطر بـ CIB: «إن المؤسسات المالية تبدى اهتماما متزايدا بالمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ. حيث تبدى البنوك المركزية والمشرفين والمراقبين الماليين بالإضافة إلى المستثمرين والأطراف المعنية الأخرى فى جميع أنحاء العالم اهتماما بالغا بالمخاطر والفرص المتعلقة والناتجة عن استراتيجيات المناخ.

يؤمن CIB أن عوامل المخاطر المتعلقة بالمناخ تنشأ بشكل أساسى من خلال التأثير على أنواع المخاطر الحالية مثل مخاطر الائتمان والتشغيل والسوق والسيولة والسمعة.

كما أكد طلحة أن شراكة CIB مع مؤسسة التمويل الدولية من شأنها أن تسهم فى تعزيز عملية دمج المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن إطار إدارة المخاطر الحالى للبنك، بما يعزز التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية فى هذا الصدد.

وفى هذا الشأن قال سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون أفريقيا «إن تغير المناخ قضية حاسمة فى عصرنا هذا، ويجب على البنوك وكذلك جميع المؤسسات التكيُّف مع المخاطر التى تشكلها التغيرات المناخية. ويُسعدنا أن CIB يتصدَّر مرة أخرى الجهود الرامية نحو تسريع وتيرة التحول الأخضر وإرساء الأسس اللازمة لقطاع مالى أشد قوة وأقدر على الاستدامة، ومن ثمَّ يمكنه إدارة المخاطر المناخية وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة».

وفى سياق متصل، تقول د. داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB: «لقد بدأت رحلة CIB مع المخاطر المناخية فى 2020 عندما انضممنا إلى فريق العمل المعنى بالإفصاحات المالية (TCFD) وأصدرنا أول سندات خضراء عن القطاع الخاص فى مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية فى 2021، و تم تطوير نظام إدارة المخاطر البيئية و المجتمعية (ESRM) بالبنك، لذلك نعتبر شراكتنا الجديدة مع مؤسسة التمويل الدولية إضافةً كبيرة لدعم خبرتنا فى إدارة المخاطر المناخية، حيث أن هذه الشراكة ستعزز قدرة البنك على دراسة أثر المخاطر الناتجة عن عمليات التحول«Transition Risks» على محفظة البنك الائتمانية والاستثمارية من خلال إجراء السيناريوهات الافتراضية واختبارات الضغوط وبالتالى الحفاظ على استمرارية نمو البنك».