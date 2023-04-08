الاتحاد الأوروبي يدين العنف في الشرق الأوسط ويدعو إلى وقفه على الفور

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه العميق إزاء التصعيد الخطير للعنف في الأيام الأخيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم السبت: "الليلة الماضية مجددا، وقعت هجمات في تل أبيب، وأسفرت واحدة عن قتل سائح إيطالي".

وأضاف: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته الكاملة لأعمال العنف، التي يجب أن تتوقف".

وتابع: "يأتي هذا التصعيد في العنف عقب أيام من التوتر والاشتباكات في الأماكن المقدسة، بما في ذلك اقتحام الشرطة الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى واستخدام القوة".

وأشار البيان، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدين حوادث العنف التي وقعت في الأماكن المقدسة، ويذكر بضرورة الحفاظ على الوضع الراهن لهذه الأماكن.

ونوه البيان، بأن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى نهاية فورية للعنف الجاري، ويؤكد ضرورة عمل كل ما يمكن لمنع الصراع من الانتشار.

وأضاف: "نناشد كل الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد وتشجيع الهدوء؛ من أجل الأعياد الدينية الحالية".