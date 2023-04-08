قاد النبي محمد، صل الله عليه وسلم، قبل نحو 15 قرنًا من الزمن، رسالة الإسلام من قلب شبه الجزيرة العربية، وبدأ بلاغه بالأقربين من أهله وأبناء قبيلته ومجتمعه، ثم كانت الهجرة إلى المدينة المنورة بمثابة توسع لرسالة الإسلام، وتأسيس دولته بمكونات فكرية وحضارية.



ومع تمدد الدولة الإسلامية، زاد التأثر والتفاعل مع الثقافات والحضارات الأخرى، ووثقت الكتابات والمراجع التاريخية الأحداث التي جرت في تلك الحقب، وتناولها المفكرون بالتحليل، ومن بينهم الكاتب أحمد أمين، حين أصدر كتابه "فجر الإسلام"، ليتعقب فيه الحياة العقلية منذ صدور الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية.



وفيما يمثل الجزء الثاني لفجر الإسلام، كان تناول تاريخ الدولة العباسية، والتي تمثلت بالنسبة لـ"أمين" بأنها "ضحى الإسلام"، ونتناول أجزاء منه في حلقات مسلسلة على مدار أيام الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك.



الحلقة السابعة..

تناولنا بالحلقة السابقة، تطور علم وحركة تدوين الحديث بأسس وقواعد بحثية متمكنة، والذي نتج عنه كتابات بارزة كموطأ الإمام مالك، والجامع الصحيح للإمام البخاري.



ونستكمل اليوم زاوية جديدة من الحياة الفكرية بعد الدولة العباسية، وهي التاريخ وجهود المؤرخين، حسبما ذكر الكاتب أحمد أمين في كتابه "ضحى الإسلام".



* بداية شفهية

بدءوا تاريخهم شفويًا كما كانت كل نواة علم لهم شفوية، وبدأ الجيل الأول الذي شاهد هذه الحوادث واشترك فيها يرويها، وتحمَّلها عنه الجيل الذي بعده، وقيَّد بعضهم منها أحاديث متفرقة كالذي نرى في كتب الحديث، حتى إذا جاء القرن الثاني رأينا قومًا يبدءون في جمع أخبار الحادثة الواحدة، وضم بعضها إلى بعض، وتدوين ذلك في رسالة أو كتاب، وقد اشتهر من ذلك جماعة كان من أولهم.



* المغازي.. اللون الغالب

سلك المؤلفون الأولون في السيرة مسلك المحدِّثين الأولين، فمنهم مَنْ كان يُعَْنى بالإسناد ومنهم مَنْ لم يعنِ به، واضطر ابن إسحق والواقدي وأمثالهما — مراعاة لسير الحوادث وأخذ بعضها برقاب بعض — أن يجمعوا الأسانيد ويجمعوا بعد ذلك المتن، من غير أن يفرزوا كل جزء من المتن بسنده، فهاجمهم المحدِّثون من أجل ذلك، ولكن عذر المؤرخون عنايتهم بعرض الحادثة كاملة في إيجاز تسهيلًا على الكُتَّاب والقُرَّاء.



كانت السيرة والمغازي جزءًا من الحديث يرويه الصحابة كما يروون أحاديث الصلاة والصيام، وكان مَنْ بعدهم يرويها عنهم كما يروون أحاديث العبادات والمعاملات، ويصل بعضها ببعض؛ وعُنِي بعض العلماء بهذه الناحية التاريخية كماعُنِي غيرهم بأحاديث الأحكام، ثم أُفْرِِدَت بالتأليف، وضَمَّ إلى الحديث غيره من أخبار الجاهلية، وما في يد الناس من شعر.



* علماء المدينة المنورة

أكثر كُتَّاب السيرة الأولين كانوا من أهل المدينة؛ لأن أكثر أحداث السيرة من تشريع مدني ومغازٍ كان والنبي فيها، وكان مَنْ حوله من أصحاب أعرف الناس بتلك الأخبار، فكانوا يحدثون بها ويروونها، وتناقلها عنهم التابعون ومن بعدهم حتى دوِّنت، وبدأ التدوين في المدينة ونفق في العراق.



*ابن سعد وطبقاته الكبرى

كان محمد بن سعد نفحة من نفحات الواقدي؛ فهو تلميذه وكاتبه يدوِّن له كتبه وأحاديثه وما يشير به، وقد لُقِّب من أجل ذلك «بكاتب الواقدي»، وخلَّف لنا كتابه الممتع «الطبقات الكبرى» في ثمانية أجزاء؛ وقد وُلِدَ بالبصرة سنة ١٦٨، وكان من الموالي، فآباؤه موالٍ للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس.



وقد رحل إلى المدينة وإلى بغداد، وبها اتصل بالواقدي، وألَّف كتبه من علمه، وله فضل الترتيب والزيادة على علم أستاذه أحيانًا، فقد كمَّل ما كان ينقص الواقدي من أخبار الجاهلية واستعان فيها — غالبًا — بهشام الكَْلبي كما استعان في مواضع أخرى بغير الواقدي من العلماء كابن إسحق وأبي معشر وموسى بن عقبة وغيرهم؛ وقد خصص الجزء الأول والثاني من كتابه «الطبقات» لسيرة رسول الله ومغازيه، وخصص الأجزاء الستة الأخرى لأخبار الصحابة والتابعين، متبعًا في ذلك ترتيب الأمصار، َفمَنْ في مكة ومَنْ في المدينة، ومَنْ في البصرة والكوفة، ثم رتَّب علماء كل مصرٍ حسب شهرتهم.



وغدا نلتقي بحلقة بحلقة جديدة..

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