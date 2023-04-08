نفذت السلطات المختصة قرار إخلاء سبيل المواطن طلعت هاشم المشهور إعلاميا بـ "صاحب فيديو لحوم الحمير"، بعد إخلاء سداد أسرته كفالة 10 آلاف جنيه.

وظهر طلعت هاشم في فيديو انتشر مؤخرا على فيس بوك، وهو يتحدث عن اضطرار بعض المحال لبيع لحوم الحيمر نظرا لغلاء الأسعار، وزعم بعض ناشري الفيديو على غير الحقيقة أنه ميمي بحة صاحب محلات "السمين" في السيدة زينب.

وقال هاشم لـ "الشروق" بعد إخلاء سبيله، مساء الجمعة، بكفالة 10 آلاف جنيه، إنه لم يشهّر من الأصل بالمطعم أو صاحبه، واستطرد: "أنا ماجبتش سيرته أصلا في الفيديو وكلامه عني وتهديده بأنه مش هيسيبني هو اللي كبر الموضوع واتقبض عليّ بعدها".

وأوضح هاشم أن الفيديو انتشر بعنوان خطأ يقول انه ميمي بحة بينما هو لم يذكر اسمه ولم يشهّر به، معبرا: "الموضوع كبر بسبب تصريحات بحة وأنا أصلل بريء من التشهير بيه".

وتابع هاشم لـ"الشروق" أن الاتهامات الموجهة له في القصية هي" نشر أخبار كاذبة وترويع المواطنين"، مؤكدا أن التحقيقات أثبتت أنه لم يتناول سيرة بحة سواء بالقول أو بالكتابة: "مفيش قضية تشهير أصلا ضدي لأني محبتش سيرة بحة ولم أقابل محاميه ولا مرة خلال التحقيقات".

وبسبب الحالة المادية الضعيفة للأسرة، والتي لم تمكنهم من دفع 10 آلاف جنيه منذ يومين فور صدور قرار إخلاء السبيل، صرحت ابنته ياسمين طلعت هاشم بأنه لولا مساندة الجيران والمعارف لما خرج والدها من الحبس.

وأردف هاشم قائلا: "الشاب اللي كان بيصورني أخد إخلاء سبيل بـ 10 آلاف جنيه وكان معاه محامي، لكن انا بناتي مكانش معاهم فلوس يجيبوا لي محامي فسلمت أمري لله لأني عارف ان قضيتي بيضاء عشان كنت بهزر ومش قصدي أنشر أخبار كاذبة عن بيع لحوم الحمير، لكن كنت بستغرب من مصدر سندوتشات اللحمة والكبدة اللي بـ5 جنيه ومجبتش سيرة بحة".

- حقيقة الفيديو المنسوب لـ "بحة"

هذا العنوان المغلوط المتداول على التواصل الاجتماعي والذي يقول "الحاج ميمي بحة صاحب محلات بحة للسمين ف السيدة زينب" لم ينشره هاشم من الأصل على الفيديو الأصلي الذي ظهر فيه عبر حسابه الشخصي على تيك توك وفيس بوك بلا عنوان.

ولم يتحدث هاشم في الفيديو المتداول عن مطعم بعينه ولم يرِد في الفيديو اسم "بحة" من الأصل كما يزعم "ميمي بحة"، بل ظهر هاشم خلال الفيديو ساخرا بشكل عام من بعض بائعي وجبات اللحوم (بدون ذكر أسماء أو عنوان للفيديو) خاصة العربات المتجولة لبيع اللحوم، موضحا انهم يضطرون لبيع لحوم الحمير نظرا لغلاء أسعار اللحوم البلدي.

لكن ذلك لم يمنع ميمي بحة عن تقديم بلاغ ضد طلعت هاشم صاحب الفيديو، زاعما انه انتحل شخصيته، معبرا: "قدمت بلاغ ضد صاحب الفيديو في مباحث الإنترنت، وهستكمل كل الإجراءات الأخرى عشان يتحاسب لإنه سوء سمعتي، وانا حتى معرفش هو مين ولا بيشتغل ايه".

- لماذا لجأ طلعت هاشم لتصوير الفيديو؟!

أوضحت ياسمين طلعت هاشم، أنها مطلقة وتعيش في وضع مادي صعب للغاية مع طفليها ووالدها واختها المطلقة أيضا بأطفالها بالإضافة لشقيقيها الصغيرين، وأن والدها هو مصدر الرزق والدعم لهم، وأنه لجا لتسجيل فيديوهات" فكاهية" على تيك توك بغرض كسب المال ورفع مستوى الأسرة.

وعبرت قائلة: "احنا وضعنا المادي صعب اوي انا مطلقة واختى مطلقة ومعانا أطفالنا ولينا طفلين اخوات وبابا هو المتكفل بينا وملهوش معاش خالص ودلوقتي بيبيع توابل، في ناس قالوله ان فيديوهات الفكاهة على تيك توك بتجيب فلوس كويسة عشان كده قرر يعمل فيديوهات خفيفة لانه اصلا كان شغال مهرج من 5 سنين في مدينة الإنتاج الإعلامي وظهر في مسلسل أيامنا وساعة عصاري، ومع ذلك مجبش سيرة حد وكان باين اوي انه بيهزر".

واستطردت: "احنا مش أغنياء البدلة إلى بابا لابسها كانت اهداء من عمتو ليه، هو غلبان جدا وميعرفش في التكنولوجيا ومعاه تليفون صغير، وكان بنتظر اختى ترجع من الشغل عشان ينشر الفيديوهات من تليفونها والصفحة بقالها 4 أيام بس، وكان بيصور في محل موبيليا بتاع نجار صاحبه اتقبض عليه كمان".