تشاينا إنرجي وكهرباء فرنسا تتفقان على توسيع التعاون بينهما

أعلنت شركة تشاينا إنرجي انفستمنت الصينية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، التوقيع على اتفاقية مع شركة كهرباء فرنسا لإنشاء محطة للهيدروجين الأخضر في البحر لتخزين الطاقة.

وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أن المنشأة سوف تُبنى في جيانجسو بسعة تخزين 1.5 جيجا وات من الطاقة.

ووافقت الشركتان على توسيع التعاون خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون التي تستمر 3 أيام للصين الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة التجارة في الصين في وقت سابق، أن 36 شركة صينية وفرنسية وقعت 18 اتفاقية لتوسيع التعاون في مجالات تشمل التصنيع والتنمية الخضراء والطاقة الجديدة والابتكار، وذلك خلال اجتماع بين رجال الأعمال الصينيين والفرنسيين.

وقال يوي يوان تانج، المسئول بوزارة التجارة خلال كلمة افتتاحية للاجتماع المذكور، أمس الأول الخميس، إن حجم التجارة بين الصين وفرنسا ارتفع من 60 مليار دولار أمريكي إلى 80 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.