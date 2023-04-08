تونس: انتشال 4 جثث و23 مفقودا إثر غرق مركبين لمهاجرين بسواحل صفاقس

انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي، أربع جثث وأنقذت 54 مهاجرا، فيما لا يزال 23 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق مركبين في سواحل صفاقس.

وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس فوزي المصمودي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "17 شخصا تمت نجدتهم في عرض البحر إثر غرق مركبهم أمس الجمعة، فيما فقد أثر 20 كانوا على نفس المركب".

وغرق مركب ثاني اليوم السبت، نجا 36 مهاجرا كانوا على متنه، فيما انتشل الحرس البحري أربع جثث، ويعتبر ثلاثة آخرين في عداد المفقودين.

ومعظم المهاجرين على متن المركبين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وتشهد سواحل تونس تدفقا مستمرا وقياسيا مقارنة بالسنوات السابقة نحو السواحل الإيطالية.