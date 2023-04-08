تظاهر آلاف الأشخاص في مختلف مدن ألمانيا اليوم السبت، من أجل مفاوضات لوقف الحرب في أوكرانيا في مسيرات عيد الفصح التقليدية.

وبحسب شبكة السلام التعاونية هناك مسيرات في حوالي 70 مدينة من بينها برلين وبون وبريمن ودويسبورج وهانوفر ولايبتسيج وميونيخ وشتوتجارت.

وطالبت المسيرات أيضا بإنهاء تصدير ألمانيا الأسلحة لأوكرانيا، التي تواجه غزوا روسيا، والتراجع عن إعادة تسليح القوات المسلحة الألمانية (بوندسفير) التي تم الإعلان عنها.

وبحسب تقديرات لمنظمي المسيرات، الذين لم تكن لديهم لمحة عامة نهائية بعد الظهيرة، شارك 2000 شخص في مسيرة برلين، ونحو 1200 في هانوفر، وشارك عدة مئات في كل من بريمن وميونخ وكولونيا وماينتس ولايبتسيج. وأعلنت الشرطة أن 1500 شخص شاركوا في مسيرة برلين.

وذكرت منطقة راين-رور في دعوتها لتنظيم مسيرة عيد الفصح إن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي يتعين أن يكافحا بجد من أجل "مفاوضات سلام بدون شروط مسبقة".

ورفضت إرسال دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى يمكن أن تفضي لتصعيد الحرب وإطالة أمدها . وقالت بون في مناشدتها: "حتى إذا كان لأوكرانيا حق الدفاع عن نفسها، فالمزيد من الأسلحة والأسلحة الثقيلة ليست حلا، لكنها تذكي هذه الحرب".

وكتب على اللافتات في برلين عبارات مثل "السلام والتدفئة والخبز بدلا من الأسلحة والحرب والموت" و"الناتو هو المعتدي- أقيموا السلام مع روسيا".