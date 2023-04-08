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بمشاركة فلسطينية.. المئات يتظاهرون في برلين من أجل السلام

تصوير: محمد مجدي
تصوير: محمد مجدي
برلين- محمد مجدي
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 3:11 م | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 3:11 م
خرج المئات من المتظاهرين في مسيرات عيد الفصح بوسط العاصمة الألمانية برلين، من أجل السلام في أنحاء العالم.

وتصدرت الحرب في أوكرانيا، المشهد حيث يطالب المتظاهرون بوقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدء مفاوضات السلام. كما شارك متظاهرون فلسطينيون في المسيرة، وحملوا لافتات (الحرية لفلسطين) تنديدا بالانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في شهر رمضان.

وتقام مسيرات عيد الفصح التقليدية الكبيرة في جميع أنحاء ألمانيا يوم السبت، ويشارك بها مجموعات سلام إقليمية ونقابات عمالية وأحزاب مثل حزب اليسار.

وطالب الاتحاد الألماني لنقابات العمال أحد منظمي المسيرات، "بالسلام ونزع السلاح والمزيد من العدالة الاجتماعية.. لا يطاق كيف دعا السياسيون بلا مبالاة في بعض الأحيان إلى المزيد من الأسلحة".

يأتي ذلك وسط تواجد مكثف لقوات الأمن منعا للشغب.

وانطلقت المسيرات بداية من أمس الجمعة مع بدء إجازة عيد الفصح، لكن السبت يعد هو أبرز الأحداث التقليدية في مسيرات عيد الفصح السنوية.

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