 هايسنس وميديا الصينيتان يدرسان إنشاء مصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية بمصر

تدرس شركتا «هايسنس» و«ميديا» الصينيتان العالميتان ضخ استثمارات جديدة الفترة المقبلة فى قطاع الأجهزة المنزلية بمصر، من خلال إنشاء مصانع تعمل بالقطاع فى السوق المحلية، بحسب ما ذكره مصدر مطلع على الملف.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الفترة الأخيرة فى مصر شهدت ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية، كان آخرها شركتى بيكو وبوش، موضحا أن تكلفة استثمارات تدشين مصانع فى القطاع تحتاج تكلفتها إلى مليارات الجنيهات.

ونهاية العام الماضى، أعلنت شركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية، إحدى شركات أرتشيليك العالمية، عن وضع حجر أساس أول مصانعها بالمدينة الصناعية بمنطقة العاشر من رمضان على مساحة اجمالية قدرها 114,000 متر مربع وباستثمارات تتخطى 100 مليون دولار.

وفى شهر مارس الحالى، أعلنت مجموعة BSH الأوربية للأجهزة المنزلية والمالكة لشركة بوش العالمية، عن وضع حجر الأساس لبناء أول مصانعها فى مصر وأفريقيا باستثمارات تبلغ 50 مليون يورو فى مدينة العاشر من رمضان لإنتاج مواقد الطهى المنزلية (البوتاجاز).

وأوضح المصدر أن ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الأجهزة المنزلية يُساهم فى تعزيز مكانة مصر فى القطاع، واستحواذها على حصة تصديرية كبيرة من الأجهزة المنزلية فى افريقيا.

تُصدر مصر للخارج ما يتراوح بين 30ــ40% من إنتاجها من الأجهزة المنزلية، بينما يتم بيع النسبة المتبقية فى السوق المحلية، بحسب ما قاله شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية فى تصريحات سابقة لـ«الشروق».

وأضاف الصياد أن مصر تتميز بصناعة الأجهزة المنزلية فى المنطقة بسبب الجودة العالية والأسعار المعتدلة، مشيرا إلى أن مصر تصدر أيضا ما يقرب من نسبة 20% من اجمالى انتاجها فى قطاع الصناعات الهندسية ككل.

وتسعى مصر أخيرا جذب استثمارات جديدة فى لا سيما فى قطاع الصناعة الذى عانى لفترة طويلة من عدة تحديات كان آخرها وقف الاستيراد بسبب مشكلة فتح الاعتمادات المستندية.

فى المقابل، أطلقت الحكومة «الرخصة الذهبية»، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.