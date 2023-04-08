موسكو: الغرب غير قادر على إدانة الهجوم الإرهابي ضد المراسل العسكري الروسي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن الدول الغربية لم تستطع أن تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المراسل العسكري الروسي مكسيم فومين، المعروف باسم فلادلين تاتارسكي.

وكتبت زاخاراوفا، عبر منصتها على تلجرام: "على مدى ستة أيام مضت منذ لحظة الانفجار في مقهى سانت بطرسبرج، لم يتمكن أي غربي واحد من أبطال حرية الإعلام وسلامة الصحفيين من أن ينطق حتى بكلمة واحدة تدين هذه الوحشية المروعة، ولا حتى أن يعبر عن تعاطف بسيط مع ضحاياها"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أنه على العكس من ذلك، تم الإدلاء بتصريحات يمكن وصفها بـ "التبرير العلني للإرهاب"، فيما يتم تصوير داريا تريبوفا المتهمة بتنفيذ الهجوم على أنها "ضحية" في الغرب.

وتابعت: "النفاق الليبرالي حول سياسة الغرب إلى مناهضة الإنسانية. كان هناك صمت متعمد بشأن مقتل فلادلين تاتارسكي وداريا دوجينا وأوليج كلوكوف والخطوة التالية هي تبرير العنف ضد الصحفيين".

وكان تاتارسكي قُتل في انفجار في مقهى في وسط سانت بطرسبرج في 2 أبريل، وأصيب أكثر من 40 شخصًا، وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إن الهجوم الإرهابي تم التخطيط له من قبل أجهزة خاصة أوكرانية.