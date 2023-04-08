خيري: الفوز بدوري اليد دفعة معنوية قوية في المرحلة القادمة‏

عبر أحمد خيري، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد، بعد الفوز على الزمالك 24-21، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة هليوبوليس بالشروق.
وأكد خيري أن الفوز ببطولة الدوري دفعة معنوية قوية في المرحلة المقبلة لاستكمال الانتصارات والتتويج بالمزيد من الألقاب، وأهمها بلا شك بطولة السوبر الإفريقي التي تقام خلال شهر مايو المقبل وينظمها النادي.
كما أشاد بالدور الكبير للجهاز الفني في تجهيز اللاعبين سواء على المستوى المعنوي أو الفني، والتحضير الجيد للمباراة والذي ساعد الفريق على الفوز بالمباراة وحسم اللقب عن جدارة.
كما أشاد خيري بالمجهود الذي بذله كافة اللاعبين وإصرارهم على المكسب، والذي وضح منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.