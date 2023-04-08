خيري: الفوز بدوري اليد دفعة معنوية قوية في المرحلة القادمة‏

عبر أحمد خيري، لاعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة دوري ‏المحترفين لكرة اليد، بعد الفوز على الزمالك 24-21، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ‏على صالة هليوبوليس بالشروق.

‏وأكد خيري أن الفوز ببطولة الدوري دفعة معنوية قوية في المرحلة المقبلة لاستكمال الانتصارات والتتويج ‏بالمزيد من الألقاب، وأهمها بلا شك بطولة السوبر الإفريقي التي تقام ‏خلال شهر مايو المقبل وينظمها النادي.‏

كما أشاد بالدور الكبير للجهاز الفني في تجهيز اللاعبين سواء على المستوى المعنوي أو ‏الفني، والتحضير الجيد للمباراة والذي ساعد الفريق على الفوز بالمباراة وحسم اللقب عن ‏جدارة.‏

كما أشاد خيري بالمجهود الذي بذله كافة اللاعبين وإصرارهم على المكسب، والذي وضح ‏منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.