روسيا تستأنف استيراد لحوم البقر من البرازيل

رفعت روسيا يوم الجمعة، القيود المفروضة على استيراد لحوم البقر من البرازيل ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيان لوزارة الخارجية بالدولة الواقعة في قارة أمريكا اللاتينية.

وتم تعليق استيراد لحوم البقر من ولاية بارا البرازيلية منذ أول مارس الماضي، بسبب ظهور حالة واحدة من حالات مرض جنون البقر.

وثبت أن الحالة المصابة غير نمطية، مما يعني بشكل عام أن إصابة الحيوان بالمرض كانت غير عادية ولا تسبب أي تهديد لقطيع البقر في أرجاء البلاد .

وبحسب الوزارة ، شحنت البرازيل، أكبر مصدر للحوم في العالم، لحوما بمبلغ 165 مليون دولار إلى روسيا في عام 2022.

ووافقت الصين، الوجهة الرئيسية لصادرات لحوم البقر البرازيلية، الشهر الماضي، على استئناف الواردات من البرازيل بعد فترة توقف استمرت لمدة شهر.

وحذت الفلبين حذوها في نهاية الشهر الماضي.