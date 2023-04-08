أردوغان للرئيس الإسرائيلي: لا يمكننا التزام الصمت حيال الاستفزازات في الأقصى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا يمكنها التزام الصمت حيال "الاستفزازات والتهديدات" ضد مكانة المسجد الأقصى.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم السبت، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية.



وبحسب البيان، "تناول الجانبان اقتحام قوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتداءها على المصلى القبلي وتدخلها العنيف ضد المصلين في الأماكن المقدسة".



وأوضح أردوغان أن "ما حدث يجرح ضمير الإنسانية جمعاء وليس المسلمين فحسب".



وشدد على أن "تركيا لا يمكنها التزام الصمت حيال الاستفزازات والتهديدات التي تستهدف مكانة وروحانية المسجد الأقصى".



وأكد ضرورة عدم السماح بتصعيد التوترات التي امتدت إلى غزة ولبنان، خلال فترة حساسة يتزامن فيها حلول شهر رمضان الفضيل مع عيد الفصح.



وأوضح الرئيس أردوغان أن دعوات الجماعات اليهودية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى زادت من حالة القلق وردود الفعل.



وبيّن أهمية اتخاذ التدابير اللازمة حتى يتمكن المسلمون من أداء عباداتهم دون أي عوائق، لا سيما خلال فترة الاعتكاف التي ستبدأ في 11 أبريل الجاري.



وأعرب أردوغان عن ضرورة الحيلولة دون تحوّل هذه الأحداث التي تتكرر كل شهر رمضان إلى مصير حتمي للمنطقة.



كما أعرب عن استعداد تركيا للقيام بما يقع على عاتقها من أجل الوصول إلى جذور المشكلة واتخاذ الخطوات اللازمة نحو تحقيق السلام العادل والدائم.