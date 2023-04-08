 اجتماع إسلامي يبحث إقرار خطة تستهدف وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اجتماع إسلامي يبحث إقرار خطة تستهدف وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

د ب أ
نشر في: السبت 8 أبريل 2023 - 10:53 ص | آخر تحديث: السبت 8 أبريل 2023 - 10:53 ص

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بمدينة جدة غربي السعودية، اليوم السبت، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

ويبحث الاجتماع، الذي يلتئم بناء على طلب أردني فلسطيني، وبالتنسيق مع السعودية رئيسة القمة الإسلامية ورئيسة اللجنة التنفيذية، التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف؛ جراء الاقتحامات المتواصلة التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية للحرم والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه وعلى حق المصلين المقدسيين في تأدية شعائرهم الدينية.

وأكدت مصادر في أمانة التعاون الإسلام، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الاجتماع سيقر خطة للتحرك على الصعيد الدبلوماسي تستهدف وقف الاعتداءات الإسرائيلية باعتبارها انتهاكا صارخا مرفوضا ومدانا للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.


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