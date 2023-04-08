ياسمين رئيس عن فسخ تعاقدها بمسلسل «بابا المجال»: بيتي وابني أهم من شغلي

قالت الفنانة ياسمين رئيس، إنها لم تفاضل بين مسلسل «ألف ليلة وليلة» مع الفنان ياسر جلال، على حساب «بابا المجال» للفنان مصطفى شعبان، مشيرة إلى تباعد الفترة الزمنية بين تصوير العملين.

وأضافت خلال لقائه ببرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس» وعُرضت مساء الجمعة، أن هناك اختلافا في دورها «شهرزاد» في مسلسل ألف ليلة عن دورها في «بابا المجال»، معقبة: «منذ 20 سنة مقدمناش ألف ليلية وليلة.. وكنت مبسوطة جدا بالترشيح للدور؛ لأن نجمات كبار قدموا دور شهرزاد».

وعن مشكلة فسخ التعاقد مع الشركة المنتجة لمسلسل «بابا المجال» بعد تصويرها عددا من المشاهد، قالت: «العقد عبارة شروط بين طرفين، ممكن طرف منهم يشعر أنه غير قادر على الاستمرار؛ أنا مش أول أو آخر ممثل يحس أنه مش قادر يكمل بهذه الطريقة».

وتعليقا على فسخ التعاقد بسبب سفرها أثناء التصوير، أرجعت ذلك إلى تضارب مواعيد جداول التصوير، قائلة: «الجداول كانت كل وقت بتتغير ، وأنا مكنتش مستعدة لتغيير الجداول؛ بسبب ظروف الشركة المنتجة».

وأشارت إلى أن الاهتمام بأسرتها؛ يأتي في مقدمة أولوياتها معقبة: «بيتي وابني أولا ثم شغلي، ولو في عمل هيجي على حساب بيتي وابني هرفضه؛ لأنه مفيش أهم منه في الدنيا».