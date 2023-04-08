سوريا: مقتل 6 مدنيين في انفجار لغم بريف حمص الشرقي

لقي ستة مدنيين سوريين حتفهم؛ نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين، خلال ذهابهم لجمع الكمأة في بادية السخنة بريف حمص الشرقي في وسط سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت، أن لغما مضادا للدروع من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش)، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عددا من الأشخاص، متوجهين لجمع الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة، ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين.

ووفق الوكالة، قتل في 17 فبراير الماضي 53 مواطناً، كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو تنظيم (داعش)، جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

وسقط خلال السنوات الماضية عشرات القتلى والجرحى من المدنيين؛ جراء انفجار ألغام في ريفي حمص وحماة بوسط سوريا خلال توجههم لرعي أغنامهم، أو البحث عن فطر الكمأة.

ويبلغ سعر كيلو فطر الكمأة في الأسواق السورية حوالي 100 الف ليرة، أي ما يعادل 14 دولار، وهو نبات ينبت بشكل طبيعي خلال شهري فبراير ومارس ويقبل عليه السوريون، ويعتبر مصدر دخل مهم لسكان مناطق البادية الفقيرة.