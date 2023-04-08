الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر لرجال الطائرة

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صعد الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد عاشور، لنهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية عقب تغلبه على نظيره طلائع الجيش والذي يقوده فنيًا إسلام عوض بنتيجة 3-2.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-22، 23-25، 25-19، 20-25، 15-12".

وكان الزمالك قد فاز أمس على الفريق العسكري أيضًا بثلاثية نظيفة ليضمن الصعود للنهائي حيث يلعب هذا الدور بنظام البلاي أوف "الأفضل من 3" حيث يصعد الفريق الفائز بمواجهتين من أصل 3 للمباراة النهائية.

وينتظر الزمالك في النهائي الفائز من المواجهة التي تجمع بين الأهلي ونظيره بتروجت.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية.