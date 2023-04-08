أصدر النادي الأهلي بيان حول الأحداث المتعلقة بمباراة الأهلي والهلال الأخيرة فى دوري أبطال أفريقيا .

وقال الأهلي أنه رفع الملف بالكامل إلى مؤسسات الدولة المعنية حفاظا على العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني ، وأنه أرسل خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لشرح كافة الحقائق .

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد الفوز على الهلال فى الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات بعد الفوز على الهلال بثلاثية نظيفة إلا أن مسئولي الهلال السوداني خرجوا بالعديد من التصريحات غير الصحيحة بعد المباراة واتهموا الأهلي وجمهوره باتهمات غير حقيقة.

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي



النادي الأهلي وهو يضع المصلحة العُليا للوطن أولًا، وحرصًا منه على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة، عقب مباراة الأهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال؛ قام النادي برفع الأمر كاملًا إلى مؤسسات الدولة المعنية، وأرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق.





🚨🚨| النادي الأهلي وهو يضع المصلحة العُليا للوطن أولًا، وحرصًا منه على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وتناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة،قام النادي برفع الأمر إلى مؤسسات الدولة، وللاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق.🦅 pic.twitter.com/fe0IpaHp3d — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 8, 2023