تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم السبت 8 أبريل 2023، والتي جاء في مقدمتها:
ارتفاع نسبة الشمول المالي بنسبة 147% بنهاية 2022
أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الاتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع، بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030، وتشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%.
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385 مليون دولار إجمالي قيمة أوامر الدفع في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
قال محمد معيط وزير المالية، إن إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المشاركين في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج حتى الآن 385 مليون دولار، لافتًا إلى تلقي 3 آلاف طلب استيراد يوميًا بعد العمل بالتيسيرات الجديدة، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، التي تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% تسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
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14 مايو المقبل آخر موعد للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
قال محمد معيط وزير المالية، إن 14 مايو المقبل، آخر موعد للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مؤكدا أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى، وفقا لبيان وزارة المالية.
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غرفة الجيزة تبدأ بتجهيز معرض فيصل بمستلزمات عيد الفطر بأسعار مخفضة بنسبة 20%
أعلن النائب عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن غرفة الجيزة بدأت فى تجهيز معرض شارع فيصل بمستلزمات عيد الفطر من الملابس والأحذية بالإضافة إلى السلع واللحوم، ذاكرا أن تلك السلع ستباع بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنيين وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
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غرفة السياحة تتعاقد مع شركة سعودية لخدمة حجاجها في منى وعرفات
نجحت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بعد جهود مكثفة ومارثون من التفاوض والمباحثات، في التعاقد مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج إحدى الشركات السعودية المصرح لها بتقديم حزم الخدمات لبعثات حجاج الدول الإسلامية، يأتي ذلك بعد قرار وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، بتغيير النظام الذي دام لسنوات طويلة، وكان يقصر خدمة بعثات الحج على مؤسسة واحدة لكل بعثة او مجموعة بعثات.
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الذهب يصعد 15 جنيها في أسواق الصاغة وعيار 21 يسجل 2180 جنيها
قال نادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت في صباح تعاملات اليوم، السبت، بنحو 15 جنيها، مضيفا أن سعر جرام عيار 21 سجل 2180 جنيها، مقارنة بـ2165 جنيها خلال تعاملات أمس.
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مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن مباردة لدعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات، وأكد مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالإمارات، إطلاق المبادرة المصرية الثانية لدعم المشروعات الصغيرة، في مقر القرية التراثية في كاسر الأمواج بكورنيش أبو ظبي، بالتعاون بين مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالإمارات ونادي تراث الإمارات في أبو ظبي.
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4.3 مليار جنيه لتنفيذ 259 مشروعا في بني سويف بخطة 22-2023 بزيادة 13%
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة بني سويف بخطة عام 22/2023 تبلغ نحو 4,3 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 259 مشروعًا.
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مصانع الاعلاف تبدأ في تسجيل عضويتها بالبورصة المصرية للسلع للحصول على الذرة الصفراء
تبدأ البورصة المصرية للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، اعتبارا من اليوم السبت 8 أبريل وحتى يوم 11 أبريل الجاري، في استقبال طلبات مصانع أعلاف الدواجن لتسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع.
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