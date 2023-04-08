الكنيسة الأسقفية تبدأ أسبوع الآلام غدا بقداس أحد السعف

الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية قصر التقاضي بشأن طلبات أعضاء النيابة الإدارية على درجة واحدة

السيسي يطلع على تطورات سير العمل في سد جوليوس نيريري في تنزانيا