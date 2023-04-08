تشيفرين: احترام مارتينيز لـ مبابي كان واجبا على ميسي

علق ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على الأحداث التي شهدتها مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022، والذي انتهى بفوز التانجو.

وقال تشيفرين إن ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، كان يجب عليه لفت انتباه زميله إيميليانو مارتينيز بسبب تصرفاته وإشاراته الهجومية عقب مونديال قطر 2022.

وفي كتاب "Messi nico"، ضم الصحفيان الأرجنتيني سيباستيان فيست والفرنسي ألكسندر جوليارد، تصريحات لتشيفرين يقول فيها: "كان يحب على ميسي أن يقول شيئا أو يقول له توقف عن فعل تلك الأمور، وأن يظهر بعض الاحترام".

وقال السلوفيني بشأن السخرية التي أشار بها مارتينيز تجاه المهاجم الفرنسي كيليان مبابي: "في النهاية يلعب ميسي طوال العام بجوار مبابي، رأيت رد فعله أثناء ركلات الترجيح، لا أفهم لماذا يسخر من مبابي عن طريق الدمية أو أشياء مثل هذه، تلك ليست روح رياضية، كان أمرا بدائيا ولم يعجبني".

وفي الوقت نفسه، أشاد تشيفرين ب"العمل الجيد" الذي قام به الحارس، ولكنه يرى أن "ردود أفعاله كانت بدائية".

وحول الحركة التي قام بها حارس فريق أستون فيلا بعدما وضع جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال أمام عورته، قال رئيس "يويفا" إنه "شيء مقزز".

وأردف: "لا يجب القيام بهذه الأمور، لقد فزت بكأس العالم! أظهر شيئا من أخلاق الكبار وأنك لست بدائيا، من الممكن أن تكون حارس ممتاز ولكنك لست شخصية جيدة".

وفي تصريحاته بهذا الكتاب، أبدى السلوفيني إعجابه بكرة القدم التي قدمها ميسي في المونديال، موضحا أن "من دونه لم تكن الأرجنتين لتصل حتى للدور ربع النهائي".