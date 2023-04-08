توجيهات عسكرية من نتنياهو بعد هجوم تل أبيب وعملية الأغوار

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتعبئة جميع وحدات الاحتياط في الشرطة العسكرية وقوات الجيش بعد هجوم تل أبيب وعملية الأغوار.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، إن رئيس الوزراء حث أيضا السكان على إتباع تعليمات الأجهزة الأمنية.

جاء قرار نتنياهو بعد مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، بينهم إصابتان حرجتان جراء عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب، في هجوم وقع مساء الجمعة، وبعد ساعات من هجوم شهدته منطقة الأغوار أدّى إلى مقتل ثلاثة مستوطنات.

في السياق، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بزيادة تأمين المستوطنات ومحاور تنقل المستوطنين، وذلك بعد اجتماع مع كبار المسؤولين الأمنيين، وتحدث عن أن المؤسسة الأمنية مستعدة للرد على أي تهديد يواجهها.

وزعم أن أي شخص يسعى لإيذاء الإسرائيليين سيجد نفسه في السجن أو المقبرة، حسب تعبيره.