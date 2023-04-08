دنيا سمير غانم تشكر ضيوف شرف أولى حلقات مسلسها جت سليمة

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، الشكر لضيوف الشرف الذين ظهروا معها في الحلقة الأولى من مسلسل «جت سليمة»، والذي تنافس به في السباق الرمضاني 2023.

وشاركت دنيا، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع «انستجرام»، صورها مع ضيوف شرف الحلقة الأولى ومن بينهم صلاح عبد الله، وسلوى عثمان، وفتوح أحمد، وكريم عفيفي.

وكتبت: «شكرا لكل النجوم اللي نورونا وشرفونا في الحلقة الأولى من مسلسل جت سليمة».

وعبر الفنان صلاح عبدالله عن سعادته بالمشاركة كضيف شرف في «جت سليمة»، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «هو مشهد واحد في الحلقة الأولى، بس لعبته بحب وبمزاج حُبا في بنتي الغالية دنيا سمير غانم، فيارب يعجبكم ويضحكم ولما أشوف إعجابكم وأسمع ضحكم».

ومسلسل «جت سليمة»، تدور أحداثه في إطار كوميدي على مدار 15 حلقة، وهو من تأليف كريم يوسف، وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وبطولة دنيا سمير غانم، ومحمد سلام، وسامي مغاوري، وشيرين، ومحمد ثروت.