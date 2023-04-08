كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم السبت أعلى من 10 آلاف إصابة لليوم الخامس على التوالي، مع زيادة التجمعات في ظل الطقس الأكثر دفئا.



وسجلت كوريا الجنوبية 10 آلاف و372 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 12 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و904 آلاف و502 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



كما أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و322 وفاة.



وارتفع عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى 132 مريضا، مقارنة بـ130 مريضا في اليوم السابق.