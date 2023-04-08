قال الفنان مصطفى خاطر، إن شخصيات مثل «عم شكشك» و«سيف» في مسلسل نيللي وشريهان؛ تعد أكثر الشخصيات التي رسخت ووطدت حضوره في ذهن الأطفال.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «spot light» عبر فضائية «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة، أن الشارع تعلق بالشخصيات المسرحية أكثر من غيرها، موضحا أن حب الأطفال للأعمال المسرحية ينبع من اعتمادها بصفة رئيسية على الأفيهات الحركية، وليس الأفكار أو الأفيهات الذكية.

وبشأن أكثر الأعمال الشخصية التي تحظى بحبه، قال: «في الدراما نيللي وشريهان وهربانة منها، وفي السينما حرب كرموز وطلق صناعي»، مشيرا إلى استفادته من تجربته في مسلسل «هربانة منها» مع الفنانة ياسمين عبد العزي، متابعا: «كانت تجربة جميلة لتنوع شخصياتها على مدار الحلقات».

ولفت إلى مشاركته كضيف شرف في فيلم عيد الفطر «رمسيس باريس»، معقبا: «تجربة جميلة وحبيت أشارك المجموعة، ولا يهمني أدوار البطولة».

وأعرب عن سعادته بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي في فيلم «أشباح أوروبا»، معقبا: «هيفاء وهبي أيقونة، والشغل معاها جميل بنت بلد وبتحب الفن جدا».

ولفت إلى متابعته بعض أعمال الموسم الرمضاني مثل مسلسلات «سره الباتع، والمداح، والأجهر، والحاج أكسلانس، والكبير أوي، والصفارة»، مبديا إعجابه الشديد بالفنان محمد سعد في مسلسل الحاج أكسلانس، معقبا: «بحبه جدا، لو بيعدي الشارع؛ هتفرج عليه واضحك».