الدفاع البريطانية: البنية التحتية الأوكرانية صامدة أمام الهجمات الروسية

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، في تحديثها المنتظم عن الحرب في أوكرانيا، إن محاولة روسيا "لإنهاك بشدة" البنية التحتية الخاصة بالطاقة في أوكرانيا قد فشلت على الأرجح، وأن وضع الطاقة في أوكرانيا لن يتحسن إلا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وعلى مدار الشهور الماضية، استهدفت الهجمات الصاروخية الروسية عمدا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وغالبا ما كانت تترك السكان بلا كهرباء وتدفئة لفترات طويلة خلال درجات حرارة تحت الصفر.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، نقلا عن معلومات استخباراتية، إن الهجمات الصغيرة النطاق مازالت مستمرة، ولكن من المرجح بشكل كبير أن تكون ذات تأثير قليل على نظام الطاقة الأوكراني.

وأضافت أن شراء بدائل وإصلاح البنية التحتية هو تحدي لوجيستي كبير لشركات المرافق الأوكرانية.

وعلى سبيل المثال، تبلغ زنة محول ضغط عالي نحو مئة طن على الأقل.

وتابع التقرير، أنه مع بداية الربيع سوف يهدأ الوضع بشكل كبير.

وجاء فيه أنه من المرجح أن تبدأ أوكرانيا أيضا الاستعدادات للشتاء المقبل.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية، تحديثات يومية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل مستهدفة.