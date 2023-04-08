بنك القاهرة يطرح شهادتي ادخار بعائد 19% ثابتا و22% متناقصا لمدة 3 سنوات

أعلن بنك القاهرة تعديل سعر العائد على شهادة بريمو جولد بالجنيه المصرى ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوي ويصرف العائد شهريا، وإصدار شهادة بريمو جولد ذات العائد المتناقص بالجنيه المصرى لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22% للسنة الاولى و18% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.

تأتى تلك الخطوة فى إطار سعى البنك المتواصل لتلبية متطلبات جميع شرائح العملاء وتحفيز أصحاب الودائع للحفاظ على القيمة الشرائية لمدخراتهم، وكذلك تحفيز القيمة الإدخارية للجنيه المصرى من خلال تقديم عائد تنافسى.

هذا وتتمتع الشهادتان بالعديد من المزايا التنافسية من حيث معدل العائد ودورية الصرف، ويتم بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر.

كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادتين بنسبة 90% من قيمتهما على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتمانى، ويصل الحد الأدنى لشراء الشهادة 10,000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه وبدون حد أقصى للشراء وذلك من خلال فروع بنك القاهرة والبالغة نحو 248 فرع ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.