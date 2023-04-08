مجلس الدولة يخطر المالية بصحة سداد فروق ضريبة القيمة المضافة على سيارات ذوي الإعاقة أعلى «1600 سي سي»

أكد مجلس الدولة فى فتوى حديثة، صحة فرض وزارة المالية فروق الضريبة على القيمة المضافة للسيارات الواردة برسم الأشخاص ذوى الإعاقة أعلى «1600 سى سى» أسوةً بالضريبة الجمركية.

وذكرت مصادر بمصلحة الجمارك لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أنه ثار جدلا بشأن مدى صحة فرض الفروق الضريبية على تلك السيارات، حيث أثيرت 3 آراء، أولها وجوب الالتزام بسداد الضريبة على القيمة المضافة كاملةً حال تجاوز السعة اللترية للسيارة «1600 سى سى»، ثانيها التزام الأشخاص ذوى الإعاقة بسداد فروق الضريبة على القيمة المضافة على الفئة الأعلى حال تجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سى سى أسوةً بالضريبة الجمركية، ثالثها تمتع هذه السيارات أيًّا كانت سعتها اللترية بالإعفاء الكامل من الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية خاطبت مجلس الدولة للحصول على فتوى قضائية لحسم الجدل، قائلة إن المجلس أكد فى فتواه صحة فرض فروق الضريبة على القيمة المضافة للسيارات الواردة برسم الأشخاص ذوى الإعاقة أعلى «1600 سى سى» أسوةً بالضريبة الجمركية.

وأشارت المصادر إلى أنه فى ضوء فتوى مجس الدولة، فإن وزارة المالية أخطرت مصلحة الجمارك باستمرار فرض الفروق الضريبية وعدم التراجع عن فرضها، على سند الفتوى القضائية.

يشار إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، ألزمت الجمارك المصرية، فى أبريل الماضى، بتطبيق ضريبة قيمة مضافة على سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة التى تتجاوز سعتها اللترية «1600 سى سى».

وفى ديسمبر 2021، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيرا عليهم.

ويمنح التعديل ذوى الاحتياجات الخاصة، ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما ينص القانون فى صورته الحالية، وذلك فى حال كون الشخص ذى الإعاقة قاصرا، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.