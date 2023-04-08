أجاب عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف، على سؤالٍ "هل موظف الحكومة من المساكين ويجوز منحه الزكاة».



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الجمعة، إن الفقير هو الرجل الذي لا يجد شيئا لدرجة أن فقرات ظهره بدأت تنكسر من شدة العمل لكنه لا يجد شيئا.



وأضاف أن المسكين هو الذي يملك شيئا لكنه لا يكفي حاجته، مشيرا إلى قوله تعالى «أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر».



وتابع: «إذا كان مرتب موظف الحكومة لا يكفي حاجته وعليه ديون ويحتاج إلى مال فيُقدَّر الأمر بقدره وينظر إليه كجار أو صديق أو زميل ويحق أن يحصل على الزكاة لكن بطريقة مهذبة بحيث لا يتم إشعاره على أنها زكاة».



ولفت إلى أن زكاة أو صدقة الفطر فرضها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في شهر رمضان، وتُخرَج لتكون طُهرَة للصائم من اللهو أو الرفث الفسوق أو الكلمات التي يخطئ فيها الإنسان مع آخر خلال شهر رمضان وقت ضيق أو ضائقة أو تعب.