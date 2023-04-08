لانس يهزم ستراسبورج ويضيق الفارق مع سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي

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قلص فريق لانس الفارق الذي يفصله عن باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي، بعدما تغلب على ستراسبورج 2 / 1، مساء الجمعة، في افتتاح المرحلة الثلاثين من المسابقة.

وأنهى لانس الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف سجله بيرزيميسلاف فرانكوفسكي في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني، أضاف فاكوندو ميدينا الهدف الثاني لفريق لانس في الدقيقة 65 ثم رد ستراسبورج بهدف وحيد سجله كيفن جاميرو في الدقيقة 84.

وشهدت الثواني الأخيرة من المباراة طرد حبيب ديالو من صفوف ستراسبورج لينهي الفريق المواجهة بعشرة لاعبين.

وارتفع رصيد لانس إلى 63 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف سان جيرمان الذي يخوض مباراته في المرحلة أمام نيس اليوم السبت.

بيمنما تجمد رصيد ستراسبورج عند 26 نقطة في المركز السادس عشر حيث تلقى اليوم الهزيمة الرابعة عشر له في الموسم مقابل خمسة انتصارات فقط و11 تعادلا.