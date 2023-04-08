كوريا الجنوبية تسجل سادس حالة إصابة بجدري القرود

سجلت كوريا الجنوبية حالة إصابة سادسة بمرض جدري القرود، الذي يعرف الآن باسم "إم بوكس" وهو مصطلح جديد أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الاختبارات أظهرت إصابة مواطن كوري بالمرض أمس الجمعة، بعد أن تم إحالة الحالة المشتبه بها إلى مركز للصحة المحلية في اليوم السابق، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وأضافت الوكالة أنه استنادا إلى مسح وبائي، حتى الآن، لم يكن لدى الشخص أي تاريخ للسفر للخارج، في الأشهر الثلاثة الماضية ولذلك يعتقد أن تلك الحالة هي انتقال محلي للمرض.

وكانت حالات الإصابة الخمس السابقة لها صلة بالسفر للخارج.

وكانت كوريا الجنوبية قد أكدت أول حالة إصابة بالمرض في 22 يوليو العام الماضي.

يشار إلى اكتشاف جدري القرود، وهو مرض فيروسي نادر، لأول مرة في عام 1958، في مستعمرات للقرود كانت مخصصة للأبحاث. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم رصد أول حالة إصابة بين البشر في عام 1970.

وبدأ التفشي الأخير العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة حالة الطوارئ لجدري القرود في يوليو الماضي.