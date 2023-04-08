إيران: جهات أجنبية تتعمد إثارة قضية الحجاب في البلاد

وجه رئيس جهاز القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجئي، اتهامات لعناصر داخلية وجهات أجنبية تتعمد إثارة قضية الحجاب في إيران.

ونقل موقع "ميديا ست" عن إيجئي تأكيده على ضرورة فصل الأشخاص غير واضحي الموقف في موضوع الحجاب عن غيرهم، كونهم ينتسبون لما سماها "وكالات تجسس أجنبية"، موضحا أن بلاده "لن تتوانى في التصدي لما اعتبرها انحرافات اجتماعية.

وقال: "الغالبية العظمى من الإيرانيين من الشريحة المتدينة، وحتى من لم يكن لديه معتقدات دينية لا يقبل بالانحرافات الاجتماعية".

والسبت الماضي، هدد إيجئي، "بملاحقة من تظهرن في الأماكن العامة غير محجبات دون رأفة"، قائلا إن "عدم ارتداء الحجاب يصل إلى حد العداء للقيم الإيرانية" وفق تعبيره.

وتابع: "في حال اعتقال المُخالِفات، ستبت السلطة القضائية في الموضوع، وستلاحق كل من له دور في هذه القضايا من مسبب إلى متعاون وشريك".

يذكر أن قضية الحجاب كانت قد عادت مرة أخرى إلى الواجهة وصلب النقاشات السياسية والاجتماعية والإعلامية في إيران، مع اتساع ظاهرة خلع الحجاب في عطل النوروز وتصاعد انتقادات المحافظين.

وشهدت إيران، منذ منتصف سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".