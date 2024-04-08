 محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بإدارات الديوان العام بحلول عيد الفطر المبارك - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بإدارات الديوان العام بحلول عيد الفطر المبارك

محسن عشري
نشر في: الإثنين 8 أبريل 2024 - 10:28 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أبريل 2024 - 10:28 م

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الإثنين، بقاعة السفيرة فايزة بديوان عام المحافظة، العاملين بإدارات الديوان من العناصر الشبابية، لتهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وحضر الاجتماع، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، ومديري الإدارات، وعدد من العاملين الشباب بإدارات الديوان من الشباب.

وهنأ محافظ بورسعيد العاملين بإدارات الديوان، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم قضاء وقت سعيد خلال الاحتفال بعيد الفطر، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد المحافظ، أن العناصر الشابة من العاملين بالديوان العام والمراكز التكنولوجية، كان لهم دور كبير في نجاح المشروعات الكبرى التي شهدتها بورسعيد مؤخرًا.

وأشار إلى أنه تمت الاستعانة بأكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، للمشاركة في خطط التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد.

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