مصرع أسرة في حادث على الطريق الدولي بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء

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لقت أسرة مصرعها في حادث تصادم بطريق "رأس سدر - النفق" بجنوب سيناء، خلال طريقهم لقضاء إجازة العيد مع عائلتهم في إحدى مدن محافظات الدلتا.

كان تلقي اللواء محمد العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا يفيد بوقوع حادث على طريق "رأس سدر- النفق" نتيجة تصادم بين سيارتين ملاكي، وأسفر عن مصرع أسرة كاملة وهم (محمد فتحي الحداد - 52 عاما)، وابنه (فتحي محمد فتحي)، طالب بالمدرسة الفندقية بطور سيناء، و(الأم) في مكان الحادث.

وجرى نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفي رأس سدر العام، و أخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وقال شهود عيان إن الأسرة كانت في طريقها لقضاء عطلة العيد مع عائلتهم، ولكن توفاهم الله على الطريق.

ونعت إدارة المدرسة الفندقية بطور سيناء، إدارة طور سيناء التعليمية الطالب فتحي محمد فتحي، وخيم الحزن على طلاب المدرسة كونه كان من الطالب المتميزين أخلاقيا.