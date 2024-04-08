البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 63 مليون ريال

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 63 مليون ريال عماني. وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يوما سجلت 3 ملايين ريال، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.625 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.625 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.88839 بالمئة، ومتوسط العائد 4.90679 بالمئة.

وأضاف أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت 14.3 مليون ريال، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.739 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.725 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.05932 بالمئة، ومتوسط العائد 5.12395 بالمئة.

كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يوما 5 ملايين ريال، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.440 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.440 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.13407 بالمئة، ومتوسط العائد 5.26895 بالمئة.

من جهة أخرى، بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 364 يوما 40.7 مليون ريال، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 95.175 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 95.150 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.83782 بالمئة، ومتوسط العائد 5.08307 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني "الريبو" على هذه الأذون هو 6.00 بالمئة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمئة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.