حزب الله ينعى أحد مقاتليه بجنوب لبنان

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نعى "حزب الله" اللبناني يوم الأحد أحد عناصره الذي قتل في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان "بمزيد من الفخر والإعتزاز تزف المقاومة الإسلامية عبد الأمير حسن حلاوي "علي الرضا"".

وأضاف الحزب أن حلاوي مواليد عام 1976 من بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وذكرت مراسلة روسيا اليوم أن عدد الذين نعاهم حزب الله منذ بدء المواجهات مع الجيش الإسرائيلي تجاوز الـ 270.

ولا تزال الحدود تشهد اشتباكات بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بإعداد مستودعات لوجيستية في شمال البلاد في حالة التعبئة الجماعية المحتملة لجنود الاحتياط في مناطق مسؤولية القيادة الشمالية.

وذكر في بيان أنه تم الانتهاء قبل أيام قليلة من مرحلة أخرى من الاستعداد للعمليات العسكرية في مناطق مسؤولية القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.