 نيكاراجوا أمام العدل الدولية: لا نتهم ألمانيا بإبادة الفلسطينيين لكنها لم تفِ بالتزاماتها لمنعها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نيكاراجوا أمام العدل الدولية: لا نتهم ألمانيا بإبادة الفلسطينيين لكنها لم تفِ بالتزاماتها لمنعها

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 8 أبريل 2024 - 11:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 أبريل 2024 - 11:52 ص

قال الفريق القانوني لـ"نيكاراجوا" في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، إن ألمانيا لا ترتكب إبادة في غزة، لكنها لم تفِ بالتزاماتها لمنع حدوثها ومعاقبة من يرتكبونها.

وأضاف خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، أن نيكاراجوا تتهم ألمانيا بعدم التزامها بواجباتها في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن مبيعات الأسلحة من ألمانيا لإسرائيل ارتفعت خلال فترة الحرب بدلا من أن تتوقف، موضحا أن نيكاراجوا لا تتهم ألمانيا بارتكاب جرائم فصل عنصري ضد الفلسطينيين، لكنها تشارك في عدم منع حدوثها.

ولفت إلى أنّ نيكاراجوا تتهم ألمانيا بوقف تمويل وكالة الأونروا بما يُمكنها من مواصلة دورها الإنساني في غزة، لا سيما في ظل الوضع المأساوي الراهن.

ونوه بأن ألمانيا تسهل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدا أن ألمانيا عليها أن تتأكد من أن الأسلحة التي تبيعها لإسرائيل لا تستخدم في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وأفاد بأن ألمانيا تسهّل الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من زيادة المساعدات الإنسانية للسكان بغزة.

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