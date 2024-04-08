 نيكاراجوا أمام العدل الدولية: نطلب من المحكمة إصدار قرار ملزم لدعم التدابير المؤقتة بشأن حرب غزة - بوابة الشروق
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نيكاراجوا أمام العدل الدولية: نطلب من المحكمة إصدار قرار ملزم لدعم التدابير المؤقتة بشأن حرب غزة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 8 أبريل 2024 - 12:10 م | آخر تحديث: الإثنين 8 أبريل 2024 - 12:10 م

قال الفريق القانوني لـ"نيكاراجوا" في الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في غزة، إن ألمانيا مسئولة عن انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين، أن ألمانيا تكرر دائما دعمها لإسرائيل، موضحا أن نيكاراجوا تطلب من المحكمة إصدار قرار ملزم لدعم التدابير المؤقتة بشأن حرب غزة.

وأشار إلى أن الفلسطينيين لهم الحق في حمايتهم من الهجمات التي تشكل إبادة جماعية، موضحا أن نيكاراجوا تسعى لضمان الامتثال لتحقيق هذه الحقوق.

وأوضح أن ألمانيا على التزامات باتخاذ أفعال لمنع انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مشيرا إلى أن الفلسطينيين محرومون الآن من حقهم في الحماية.

ونوه بأن نيكاراجوا تطلب اتخاذ تدابير مؤقتة نظرا لمساهمة ألمانيا في ارتكاب هذه الانتهاكات، موضحا أن ألمانيا تواصل تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية في ضوء استمرار العمليات العسكرية.

ونوه بأن الوضع في غزة تفاقم رغم إصدار حكم يتعلق بالإبادة الجماعية المحتملة في 26 يناير الماضي، موضحا أن قرار المحكمة يشير إلى أن التواطؤ في ارتكاب الإبادة يعد جريمة.

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