وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء يتفقد أعمال تطوير استاد العريش

تفقد إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، سير الأعمال الإنشائية الجارية باستاد العريش، والذي يتم إنشاؤه وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

واطلع وكيل وزارة الشباب، على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية في الاستاد، واستمع لشرح كامل حول مراحل التنفيذ للمشروع والجدول الزمني للانتهاء منه، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وأكد أهمية هذا المشروع الحيوي، مشيرا إلى أنه سيكون صرحا رياضيا متميزا يليق بمحافظة شمال سيناء وأبنائها، وسيساهم في النهوض بالرياضة المصرية بشكل عام.

وأعرب عن سعادته بما شاهده من تقدم في الأعمال الإنشائية، مؤكدا دعمه الكامل لهذا المشروع حتى يتم افتتاحه في 25 من أبريل الجاري.