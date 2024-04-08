السعودية: غدا المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، أن المحكمة العليا قررت أن، غدًا الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وتعذّرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين في مرصدي حوطة سدير وتمير شمال العاصمة السعودية الرياض.

وحسم معهد الفلك في مصر موعد عيد الفطر المبارك في البلاد، مؤكداً أنه سيكون يوم الأربعاء.

وقال في بيان، مساء الأحد، إن "هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة و22 دقيقة، بتوقيت القاهرة يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل".

كما أوضح أن "الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد غروب الشمس في القاهرة وفي غالبية العواصم العربية بذلك اليوم، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بنحو 10 دقائق في القاهرة وباقي المحافظات".

كذلك أشار إلى أنه "بذلك يكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر".