المالية: توفير كل احتياجات قطاعات الصحة والتعليم خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2023/2024

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم توفير كل احتياجات قطاع التعليم خلال الـ 9 أشهر الماضية بقيمة 180 مليار جنيه والصحة بقيمة 125 مليار جنيه رغم شدة الصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى زيادة الإنفاق الفعلى على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 33.9% لتخفيف الأعباء التضخمية عن الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.

أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2024، سددت 135 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات و69 مليار لدعم السلع التموينية و24 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة» بمعدل نمو 44٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وارتفع الإنفاق الفعلى على الأجور بنسبة 74.6٪ لاستيعاب الحزم الاجتماعية الاستثنائية المقررة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة.

ولفت إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة انخفضت بنسبة 19٪ فى إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص كى يقود حركة التنمية والنشاط الاقتصادي ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.